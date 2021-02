Conad apre ad Ancona il più grande ipermercato delle Marche e punta sul locale

Il taglio del nastro è fissato per il prossimo 25 febbraio. Alle 8,30 di giovedì ci sarà la cerimonia di inaugurazione e mezz’ora dopo l’apertura ufficiale al pubblico. Conad inaugura il più grande ipermercato delle Marche nella sede di via Scataglini 6, con un con concept rinnovato. Ci saranno le autorità locali, l’arcivescovo Angelo Spina e i padroni di casa: l’entourage di Conad Adriatico. A presentare il colosso che prenderà ufficialmente il posto dell’ex “Joyland” e poi "Auchan" è Riccardo Gara, amministratore delegato di Mirite, la società che ha in carico la gestione dello spazio. «Avremo 6mila metri quadrati di ipermercato, con 40mila prodotti sugli scaffali e 180 persone che lavorano con altre 100 di indotto» spiega Gara. Struttura rinnovata rispetto alla vecchia gestione: il freschissimo sarà al centro della spesa, un ristorante da 120 posti e un nuovo bar. Ampio spazio ai prodotti della zona: «Avremo un banco con carni tutte marchigiane, un banco del pesce sarà presente tutte le mattine con i prodotti del mercato ittico di Ancona- continua l’amministratore delegato-pasticceria e panetteria sarà sfornata dal nostro personale. Un prodotto su tre sarà locale e anche l’ortofrutta arriverà quasi tutta dalla regione».

«Abbiamo un progetto di inserimento di 10 ragazzi nuovi, soprattutto nella cucina, usciti dall’alberghiero di Loreto- conclude Guerra- ci sono altre posizioni aperte nell’ambito del freschissimo, per commessi da banco».