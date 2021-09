Comunicazione e linguaggio nell’infanzia, l’esperta: «Questi gli aspetti che non vanno trascurati»

Un tema molto delicato, per non dire fondamentale, che non può essere ignorato nel percorso di crescita dei più piccoli. A questo proposito l’associazione Strada di Erm ha organizzato due incontri, il 4 e l’11 ottobre alle 19.00 (presso la sede di Via Madre Teresa di Calcutta ad Ancona, gratuiti ma con prenotazione obbligatoria al 3451105582), incentrati sulla gestione armonica del linguaggio fatto tanto di parole e sugli strumenti comunicativi. Entrambi gli incontri sono a cura della dottoressa Marta Natalucci, logopedista specializzata in deglutologia, esperta anche in disturbi del neurosviluppo e riabilitazione cognitiva:

«La comunicazione e il linguaggio nei bambini, soprattutto nella fascia d’età 0-6 anni, rappresentano aspetti fondamentali perché forniscono gli strumenti necessari per interagire con gli altri, instaurando e mantenendo delle relazioni. Inoltre conducono a delle conoscenze percettive che sono alla base dello sviluppo cognitivo». Sugli incontri, invece: «Affronteremo le tematiche non solo dal punto di vista teorico ma anche attraverso suggerimenti pratici che ognuno potrà arricchire con la propria esperienza di genitore, educatore o insegnante».

La strada di Erm, da sempre attenta all’età evolutiva, nasce nel 2013 come centro di ricerca educativa e di riabilitazione offrendo sostegno a genitori, educatori, insegnanti attraverso percorsi logopedici, pedagogici e formativi. Centro specializzato e accreditato per la diagnosi e la riabilitazione del DSA e dei disturbi dello spettro autistico, promuove anche attività culturali, laboratoriali e ricreative al fine di favorire la socializzazione e valorizzazione del potenziale umano di ogni individuo.