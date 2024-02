Tesei alla Bit di Milano: «Quattro comuni della Vallesina nella serie Tv di Mediaset»

JESI – «Le riprese della serie TV per Mediaset ambientate a Senigallia interesseranno anche alcuni Comuni della Vallesina che fanno parte della rete del cineturismo, in particolare Jesi, San Marcello, Morro d’Alba e Montecarotto». Lo ha anticipato l’assessore al turismo del Comune di Jesi, Alessandro Tesei, intervenendo alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo che si è chiusa ieri a Milano. Nello stand della Regione, sotto il brand “Let’s Marche”, l’assessore Tesei ha presentato il protocollo firmato nel dicembre scorso dai Comuni del nostro territorio insieme ad altri importanti partner come la Cna Cinema e Audiovisivo Marche, la Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission, la Fondazione Pergolesi Spontini, l’Istitituto marchigiano di enogastronomia e l’Unione nazionale delle Pro Loco.

Il protocollo, come noto, si pone due finalità. La prima è quella di attivare una serie di servizi sul territorio utili per accogliere le produzioni cinematografiche in maniera veloce ed efficace, a partire da una formazione professionale di più soggetti, con forti ricadute economiche su tutto il tessuto sociale, grazie all’impiego di maestranze locali, comparse, figuranti, ospitalità presso le strutture ricettive e di ristorazione, favorendo in questo modo anche la destagionalizzazione turistica. La seconda è quella di attrarre quel particolare flusso di visitatori interessati a scoprire i set di film e fiction.