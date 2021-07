Valorizzare le eccellenze locali, Serra San Quirico vince il premio "Piccolo Comune Amico"

Il Comune di Serra San Quirico è risultato vincitore per le eccellenze nel campo della cultura grazie al centro storico ben conservato e dalla grande attrattività che gli ha garantito la Bandiera Arancione

Il Codacons premia il Comune di Serra San Quirico nell’ambito del progetto “Piccolo Comune Amico” realizzato - in collaborazione con Coldiretti, la Fondazione Symbola, Touring Club Italiano, Autostrade per l’Italia, Intesa San Paolo, SisalPay, e il patrocinio di Anci e Uncem - per promuovere lo sviluppo dei Comuni italiani con meno di 5mila abitanti.

Il Comune di Serra San Quirico è risultato vincitore per le eccellenze nel campo della cultura grazie al centro storico ben conservato e dalla grande attrattività che gli ha garantito la Bandiera Arancione e dove si trovano la chiesa di Santa Lucia che ospita stucchi, decorazioni, altari lignei, un organo appoggiato alla controfacciata, l’ex Convento dei Monaci Benedettini Silvestrini e la mostra su Pasqualino Rossi con l’esposizione di molte sue opere per dare risalto alla presenza nella chiesa di sette sue tele di pregio. Il 6 luglio alle ore 10 si terrà a Roma la premiazione finale del Comune e di tutti gli altri soggetti vincitori nelle categorie Agroalimentare, Cultura, Artigianato, Economia circolare, Innovazione sociale e Gioventù Digitale.