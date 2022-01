Comune di Senigallia, proseguono senza sosta i lavori di potatura

Proseguono i lavori di potatura delle alberature nel territorio comunale di Senigallia. Per questo si informa che da lunedì 31 gennaio fino a mercoledì 2 febbraio saranno interessate via Bramante ingresso pista ciclo/pedonale di collegamento con via Verdi. Sarà poi interessata via Torino da lunedì 31 gennaio fino a sabato 5 febbraio e nello stesso periodo avremo la potatura delle alberature lungo Viale dei Pini.

Potrebbero verificarsi disagi per i cittadini a livello di viabilità per il traffico a seguito del divieto di sosta e di transito nelle vie interessate dalle potature. Verrà in ogni caso predisposta opportuna segnaletica.