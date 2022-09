Musica e spettacolo, la banda di Castelferretti scende in piazza per presentare i corsi

CASTELFERRETTI- Sabato primo ottobre, dalle 15 alle 18, piazza della Libertà diventerà il regno della Banda di Castelferretti, che promuoverà i corsi di orientamento musicale di tipo bandistico. Flauto, clarinetto, sassofono, tromba, trombone, tuba, corno, percussioni e batteria saranno gli strumenti protagonisti del pomeriggio.

L’evento si svolgerà in collaborazione con il Comune, che riconosce il ruolo del Corpo Bandistico di Castelferretti, attivo da più di 80 anni sul territorio. In questi anni la Banda ha svolto un'importante azione di aggregazione giovanile attraverso lo studio della musica, divenendo elemento di richiamo per tutti i cittadini e di riferimento per la comunità locale. In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà nella sede del Corpo Bandistico, in via Mauri 19/a.