Lavori terminati, la biblioteca ha una nuova sede: resi noti gli orari di apertura

JESI- Al termine dei lavori, durati più di un mese, necessari per rendere idonei i locali di Via San Giuseppe (accanto alla banca Bper) e per trasferire scaffalature, arredi ed un patrimonio di oltre 20 mila volumi, la Biblioteca Planettiana Sezione Ragazzi riapre oggi pomeriggio il servizio al pubblico nella nuova accogliente sede.

Lo spostamento, resosi improrogabile a causa dell’aumentato fabbisogno di spazi della scuola Garibaldi, presso la quale era stata ospitata la Biblioteca negli ultimi 15 anni, è stato reso possibile grazie al perfetto e veloce lavoro in sinergia svolto da uffici tecnici ed informatici, economato, operai comunali e bibliotecari, compreso il personale della Cooss Marche alla quale sono attualmente affidati, in parte, i servizi erogati dalla Biblioteca. La data al momento individuata per l’inaugurazione ufficiale dei nuovi spazi è sabato 8 ottobre. Nel frattempo, il servizio è attivo con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30, il giovedì anche dalle 16 alle 19. Il martedì pomeriggio il prestito di una piccola selezione di libri, unitamente alle letture condivise, si sposta nei parchi pubblici insieme al Ludobus. Con la ripresa delle scuole il servizio resterà invece aperto il pomeriggio con la mattina dedicata alla visita degli alunni.