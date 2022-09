Semaforo in corto circuito, si attendono i nuovi componenti: il Comune rassicura

FALCONARA- Il Comune è in attesa dei pezzi di ricambio per riparare il semaforo all’incrocio tra via Baldelli e via Cesanelli, danneggiato dalla forte pioggia di giovedì 15 settembre: l’acqua è penetrata fino a raggiungere il sistema elettrico e ha mandato in corto circuito i componenti dell’impianto. Il manutentore ha subito ordinato i pezzi di ricambio a un’azienda di Milano.

«Mi sono attivato immediatamente affinché il semaforo venisse riparato nel più breve tempo possibile – dice l’assessore alla Viabilità Romolo Cipolletti – e stiamo sollecitando l’azienda affinché i nuovi componenti vengano consegnati quanto prima. Nel frattempo il semaforo resterà lampeggiante e agli automobilisti è raccomandato di usare la massima prudenza nell’affrontare l’incrocio, in corrispondenza del quale è stata installata una segnaletica verticale».