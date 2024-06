Comune di Falconara, l'assessore alla Polizia locale e Sport Raimondo Baia rassegna le dimissioni

FALCONARA MARITTIMA – L’assessore alla Polizia locale e Sport Raimondo Baia ha rassegnato le dimissioni dal suo ruolo in Giunta. La decisione è stata concordata con il sindaco Stefania Signorini nel corso del fine settimana e dipende da motivi personali e familiari che sono sopraggiunti nelle ultime settimane, i quali non consentono a Baia di seguire con la necessaria attenzione e presenza le questioni legate alle due importanti deleghe. Il settore della Polizia locale sarà seguito dallo stesso sindaco Signorini, mentre la delega allo Sport andrà all’assessore Ilenia Orologio.

«Colgo l’occasione – afferma Raimondo Baia – per ringraziare il Corpo della Polizia Locale per l’impegno e i risultati ottenuti, il sindaco per la fiducia accordata, e il gruppo politico con il quale ho condiviso un percorso amministrativo intenso e impegnativo in questi anni. Nei confronti del sindaco la mia grande stima resta immutata e il legame e la passione politica a servizio della mia città proseguiranno anche in futuro, oltre l'incarico istituzionale, anche se in forma differente».

«Con Raimondo Baia la stima è reciproca e lo ringrazio per la dedizione che ha sempre mostrato – è il commento del sindaco Signorini –, oltre che per l'impegno e la grande attenzione al territorio e alla comunità che hanno caratterizzato il suo mandato. Gli sono vicina, ha tutta la mia comprensione e spero che possa mantenere il suo impegno per la nostra città». Entrato in Consiglio comunale nel 2008 dopo essersi candidato nelle liste a sostegno dell’ex sindaco Goffredo Brandoni, Raimondo Baia è stato nominato per la prima volta assessore nell’agosto 2020 nella prima Giunta Signorini, proprio con le deleghe alla Polizia locale e allo Sport. L’esperienza maturata nella scorsa legislatura lo aveva portato, nella primavera 2023, a presentare la lista ‘Falconara 2028’ a sostegno della riconferma del sindaco Signorini.