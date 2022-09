Il sindaco dà il benvenuto al nuovo comandante dei carabinieri di Falconara

FALCONARA- Il sindaco Stefania Signorini ha accolto ieri al Castello il nuovo Comandante della locale Tenenza dei Carabinieri, SottoTenente Giuseppe Esposito. Originario di Palermo, il neo Comandante vanta una lunga esperienza professionale; negli ultimi 9 anni, ha comandato due Stazioni Carabinieri in provincia di Salerno. Nel corso dell’incontro istituzionale, il sindaco ha rinnovato la piena collaborazione dell’amministrazione comunale per perseguire legalità e tutela della pubblica sicurezza sul territorio.

«E’ stato un primo, cordiale momento di confronto – sottolinea il sindaco – utile per formulare al comandante Esposito i migliori auguri di buon lavoro nella nostra città. La legalità e il rispetto delle regole rappresentano un elemento irrinunciabile per la comunità e sono sicura che il legame tra le istituzioni, le forze dell’ordine e la cittadinanza sarà come sempre determinante. Lavoreremo in un clima di piena collaborazione: l’Arma dei Carabinieri rappresenta un punto di riferimento fondamentale per tutti i cittadini. Rivolgo a nome di tutta la cittadinanza i migliori auguri di buon lavoro al neo Comandante e a tutti i Carabinieri che quotidianamente prestano servizio nel nostro territorio con impegno e dedizione».

Il Comandante Esposito ha espresso tutta la sua volontà a proseguire nell’ottimo lavoro svolto dal suo predecessore Ognissanti e la disponibilità all’ascolto dei cittadini e ad una presenza costante sul territorio.