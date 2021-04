Un positivo in Comune: chiudono i servizi demografici

Chiude l'anagrafe causa Covid. La notizia è pubblicata direttamente sul sito del Comune di Fabriano: «A causa di un caso di positività - si legge - di cui si è avuto riscontro certo, martedì 6 aprile i servizi demografici (ufficio anagrafe, elettorale e stato civil) rimarranno chiusi al fine di procedere alladegli uffici situati nel palazzo di vetro in piazzale 26 settembre 1997».

La chiusura è prevista, per ora, per l’intera giornata di oggi e seguiranno ulteriori comunicazioni dell'amministrazione. «Poiché i servizi demografici - conclude la nota - sono situati in una sede distaccata rispetto alla sede centrale, tutti gli altri uffici comunali - collocati nella sede dell’ex scuola Allegretto - rimangono regolarmente aperti secondo i consueti orari».