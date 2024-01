Uso di spycam, ordinanza prorogata. Arrivano 100 videocamere: la stretta del Comune sui writers

ANCONA – Utilizzo di spycam, maggiore efficacia nell’esercizio di “ripulitura” e proroga fino ad inizio marzo dell’ordinanza “ad-hoc”. Prosegue il lavoro del comune di Ancona volto a combattere l’escalation dei “graffitari” che non hanno risparmiato palazzi e monumenti. Si comincerà dall’installazione di circa cento videocamere, a breve in funzione, con la possibilità di individuare i responsabili delle scritte. Contestualmente, l’ordinanza anti-writers resterà in vigore fino al 4 marzo. «È nata con lo scopo che ci ha sbagliato capisca di averlo fatto e possa rimediare – spiega il vicesindaco Giovanni Zinni – ed è per questo che ha valenza educativa ed al contempo permetterà di ripristinare l’edificio a spese di chi lo ha sporcato. L’eventuale effetto-sanzione è poi previsto per chi non recepisce il principio che è ci si può ravvedere ed ovviare al problema creato».

Il numero delle spycam che verranno utilizzate dovrebbe avvicinarsi complessivamente a poco meno di 400, per fornire una copertura adeguata. Un aiuto importante che però necessiterà anche di un connubio tra strumenti messi a disposizione per contrastare il fenomeno e le risorse umane. «Sarà importante il lavoro...di squadra – dice il vicesindaco – oltre a questi strumenti che verranno sfruttati con la realizzazione di una centrale di videosorveglianza all’interno della Polizia Locale, con cui mediante i sindacati contiamo di trovare un punto di incontro per effettuare anche servizi notturni».

In merito all’interrogazione del consigliere Buontempo, che ha chiesto aggiornamenti sul tema e sulle tempistiche degli interventi, si è espresso anche nel corso del consiglio comunale odierno l’assessore Daniele Berardinelli, il quale si è soffermato sulla parte legata alla rimozione dei graffiti. «Contiamo di cominciare entro dieci giorni – dice Berardinelli – dopo il test che è stato fatto con una ditta contattata per venire a capo del problema. Dopo alcune prove effettuare in diversi punti, necessari per capire l’efficacia dei sistemi proposti, possiamo dire che i risultati ci hanno soddisfatto. Ma il nostro lavoro punterà in due direzioni: da un parte la “ripulitura”, dall’altra anche un sistema di prevenzione per intervenire in maniera efficiente e veloce qualora edifici e monumenti venissero nuovamente imbrattati. Perché utilizzare una vernice protettiva che permetta di cancellare le scritte con una semplice getto d’acqua, potrà anche sortire l’effetto di scoraggiare chi sporca».