Stop al degrado, il Comitato di via Torresi insorge: «Il Comune non ci ascolta»

Il problema degrado, con alcune zone della città lasciate completamente abbandonate a sé stesse, sta diventando di non facile gestione. A tal proposito i residenti di via Torresi, riuniti in un apposito Comitato molto attivo nel quartiere Grazie, hanno richiesto a gran voce l’intervento del Comune per dire basta proprio al degrado della via e dell’intera zona in generale.

Lo hanno fatto con una modalità molto singolare e cioè esibendo sui balconi delle proprie abitazioni dei lenzuoli bianchi con scritto “Stop al degrado, sveglia Comune!”. Al momento dall’amministrazione Mancinelli non sono arrivate risposte nonostante un incontro già richiesto dai promotori dell’iniziativa al quale non è stato dato riscontro né sul luogo né sulla data suscitando il malcontento generale.