Il comitato di cittadini incontra Capocasa: «E' il questore "anti-degrado"»

«Un incontro molto cordiale e costruttivo quello avvenuto tra il Comitato e dottor Cesare Capocasa, nuovo Questore "anti-degrado" che da' speranza ad un quartiere intero, quello delle Grazie, da tempo impegnato a lottare contro degrado e incuria». Lo scrive i una nota il Comitato di cittadini di via Torresi

«Pieno accordo con la linea dell'agire sul decoro urbano e contro il degrado perché è nelle sacche dell’incuria e dell’abbandono che si nasconde il pericolo. Un parco pulito, una piazza in ordine, una maggiore illuminazione stradale trasmettono sicurezza e allontanano i malintenzionati. Il Comitato ha consegnato al Questore un dossier contenenti tutti i punti critici del quartiere, le richieste alle Istituzioni, le foto e le segnalazioni dei cittadini raccolte durante la raccolta firme per la recente petizione popolare, relative sia al degrado che all'ordine pubblico, ricevendo in cambio la rassicurazione che sarà garantita la sicurezza e la tranquillità dei residenti. A tale fine è stato anche attivato un filo diretto telefonico tra Comitato e Polizia di Ancona».