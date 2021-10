Nasce a Sappanico, si occuperà di Ancona e frazioni: un comitato anti-degrado

Nasce il comitato anti-degrado a Sappanico, ma si occuperà di tutta la città. Conta già 30 iscritti dalle frazioni ma anche da quartieri come il Piano, Collemarino e gli Archi. Paolo Baggetta ne sarà il presidente, Monia Mecarelli sarà il tesoriere, Sara Minichino la segretaria mentre Fabio Mecarelli si occuperà delle relazioni esterne:

«Abbiamo già depositato i documenti all’agenzia delle entrate. E’ un grande traguardo per noi, che proviene da oltre 2 anni di battaglie- spiega Mecarelli- sabato 9 ottobre ci sarà la prima manifestazione del nostro comitato, a Montesicuro. Il comitato nasce a Sappanico, ma avendo iscritti da ogni parte ci occuperemo di tutta la città e frazioni». La quota di iscrizione è di 10 euro: "Il comitato è a scopo no profit- si legge nello Statuto all'articolo 6- qualora risultassero fondi non utilizzati dovranno essere usati per beneficenza o per opere a sostegno del benessere collettivo".