“Come tu ti vuoi”, scatta la seconda edizione del reality marchigiano

Sabato 22 gennaio alle 20:50 sul canale 11 di TVRS riparte “Come tu ti vuoi” il primo reality show interamente marchigiano ambientato a Corinaldo nel salone di Daniela Curzi, storica parrucchiera corinaldese con il patrocinio del Comune di Corinaldo. Un reality contenitore di intrattenimento, pieno di luoghi, persone e personaggi che, nella sua prima edizione, ha riscosso un grande successo in regione ma anche fuori e in Europa, arrivando persino oltreoceano (fino in Texas!) grazie allo streaming. Dal 22 gennaio, per sei sabati consecutivi, Daniela Curzi e tutto il suo staff saranno pronti a raccontarci la loro vita professionale e non, fatta di incontri, storie, sfide e tanto divertimento, grazie anche ad una delle più importanti novità di questa nuova edizione: Jonathan Kashanian, noto showman nazionale che quest’anno prendera? le redini del reality confrontandosi con Daniela e presentando puntata dopo puntata il programma.

«Tante novita? in questa seconda edizione - racconta Giuseppe Filloramo, autore del programma e direttore artistico delle Relife Servizi Events, produzione esecutiva del format - oltre la presenza di Jonathan, ci siamo concentrati sui protagonisti, le loro storie, siamo usciti letteralmente dal salone con diverse situazioni in esterna, per scoprire come Daniela e il suo staff vivono la loro vita fuori. Non mancheranno anche quest’anno ospiti vip del mondo della moda, dello sport e dello spettacolo, ma anche gli amici di sempre; insomma, una nuova edizione tutta da scoprire».

Avremo un assaggio di tutto cio? gia? dalla prima puntata, dove incontreremo tra i vari clienti, la senigalliese Giorgia Della Valle, campionessa mondiale di vela nella sua categoria: «Sono entusiasta ed emozionata come la prima volta” dice Daniela Curzi “anche quest’anno io e le ragazze ci siamo impegnate per dare il massimo e rendere felici i nostri clienti. Lavorare con Jonathan e? stato davvero divertente; siamo entrati subito in sintonia! Ovviamente anche questa volta avro? accanto a me il mio sostenitore numero uno, mio marito Massimo, che mi supporta e mi sopporta, oltre a cari amici che vivranno con noi questa nuova avventura».