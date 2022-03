Come ospitare profughi ucraini o inviare denaro: le indicazioni del Comune

Il Comune di Ancona informa, via Telegram, che per effettuare una donazione o proporsi per ospitare profughi dall'Ucraina è possibile utilizzare i seguenti canali:

Accoglienza

chiamare il numero di telefono dedicato del Comune di Ancona (071 – 54488 dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 18) oppure della Caritas (3497227932 dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19), per segnalare la disponibilità ad accogliere in stanze/appartamenti

segnalare, allo stesso numero 071-54488, appartamenti da inserire nei circuiti di disponibilità per l’accoglienza della Prefettura e la disponibilità a donare beni di prima necessità quali alimenti e vestiario, per i quali verrai eventualmente ricontattato.

Donazioni

Per donazioni in denaro puoi utilizzare il conto corrente del Comune di Ancona: IT23Q0306902609100000300004 indicando la causale “Emergenza Ucraina”