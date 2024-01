Il comandante del NORM Muscatello ai saluti: dopo 40 anni di servizio va in pensione

FABRIANO - Arriva la pensione per il comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Fabriano, Maggiore Claudio Muscatello. Un meritato riposo al termine di una brillante carriera, come si evince dal curriculum dell'Ufficiale. Cinquantanove anni, nell'Arma Benemerita dal 1983 e in servizio al Comando Compagnia di Fabriano da 4 anni, dopo le esperienze svolte a Portomaggiore (FE) come capo equipaggio Radiomobile, Campobasso come comandante di squadra Allievi Carabinieri, Roma ancora come comandante di Squadra Allievi Carabinieri, Ancona come addetto al Reparto Operativo, Camerino quale comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, Tolentino quale comandante dell'Aliquota Radiomobile. Insignito con un encomio per un’importante operazione portata a termine dopo articolate indagini, il Maggiore ha ricevuto una onorificenza e ben tre medaglie. Da esperto militare gli sono state conferite l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, la medaglia Mauriziana, la medaglia d'oro al merito di Lungo Comando e la Croce d'oro per anzianità di servizio.