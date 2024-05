Il Maresciallo Maggiore Loredano Trovato nuovo comandante della stazione dei carabinieri Ancona centro

ANCONA – Avvicendamento al vertice della stazione dei carabinieri di Ancona centro. Lo scorso 7 maggio il Lgt.C.S. Giuseppe Campagna, al termine di una carriera quarantennale, è stato posto in congedo. Campagna - 60 anni, gran parte dei quali spesi al servizio dell’Istituzione in aree particolarmente sensibili sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica quali la Sicilia e la Campania - per lungo tempo è stato un importante punto di riferimento per tutta la città di Ancona.

Al comando della “caserma di Via Piave”, ha sempre prestato ascolto e fornito una competente risposta a tutte le problematiche rappresentategli dalla cittadinanza, distinguendosi anche in numerose attività investigative di assoluto pregio tra cui si segnala, ultima soltanto in ordine temporale, quella che ha portato a sgominare un sodalizio criminale dedito ai furti perpetrati in danno di persone anziane presso gli sportelli ATM, operante nel capoluogo dorico tra il 2020 e il 2022, per cui il sottufficiale è stato anche insignito, nel giugno del 2023, di un encomio semplice del Comandante della Legione Carabinieri.

Al suo posto è subentrato il Mar. Magg. Loredano Trovato, 53 siciliano ed una laurea in scienze dell’educazione, della formazione e della pedagogia, sottufficiale di grandissima esperienza: arruolatosi nel 1990, ha prestato servizio in Campania per diversi anni, poi in Umbria e successivamente a Roma, per approdare infine ad Ancona ove, dal 2015, ha ricoperto l’incarico di Responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale per i Minorenni, ruolo nel quale si è distinto nello svolgimento di numerose indagini, su tutte quella relativa ai drammatici eventi di Corinaldo.