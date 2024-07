Il Comandante della stazione dei carabinieri di Morro d'Alba, Roberto Scarpone, insignito della medaglia d'oro al merito

ANCONA – Il Colonnello Carlo Lecca, comandante Provinciale dei Carabinieri di Ancona, durante una breve ma simbolica cerimonia tenutasi nel pomeriggio di ieri 1° luglio 2024, presso il Comando Provinciale, ha voluto personalmente consegnare l’attestato per il conferimento della Medaglia d’Oro al Merito di Lungo Comando al Maresciallo Maggiore Roberto Scarpone, Comandante della Stazione Carabinieri di Morro D’Alba. Si tratta di un riconoscimento per la brillante carriera del sottufficiale, nel corso della quale ha ricoperto incarichi di comando per oltre 20 anni.

Il sottufficiale è entrato nel mondo militare nel 1998, arruolandosi prima in altre forze armate e poi vincitore di concorso Marescialli dell’Arma dei Carabinieri nel 2002, frequentando la scuola Sottufficiali di Velletri e Firenze. Giunto nelle Marche nel 2004 presso la Stazione Carabinieri di Morro D’Alba, dopo solo due anni è stato trasferito alla Aliquota Radiomobile della compagnia di Jesi dove poco dopo ha assunto l’incarico di comandante, sino al 2021, quando è tornato a comandare la Stazione di Morro D’Alba. Nel corso della sua carriera, il Maresciallo Scarpone è stato anche insignito di ben quattro encomi semplici ed un elogio, concessi dai Comandanti della Legione Carabinieri “Marche”, per essersi particolarmente distinto in altrettante operazioni di servizio.