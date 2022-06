“Coloriamo il Salesi”, studenti di liceo e finanzieri disegnano per i bambini

Nell’aula didattica di Villa Maria, il Presidente della Fondazione Salesi Antonello Maraldo e la direttrice Laura Mazzanti hanno concluso il progetto “ Coloriamo l’Ospedale” alla presenza del Generale di brigata Fabrizio Crisostomi, Capo di Stato Maggiore del Comando Regionale Marche della Guardia di Finanza. Presente anche una rappresentanza di militari, il scolastico Liceo Artistico Edgardo Mannucci Francesco Maria Orsolini, i docenti coordinatori Nicola Farina e Davide Sabbatini oltre a una piccola delegazione di studenti delle classi IV e V arti figurative.

Il progetto, che ha visto la realizzazione da parte degli studenti dell’Istituto Mannucci di 9 pannelli destinati all’abbellimento dei corridoi della struttura di via Toti, è nata da una raccolta fondi benefica, organizzata nell’ambito di tutti i Reparti della Guardia di Finanza della nostra Regione. L’iniziativa, che si è sviluppata durante la fase pandemica, ha consentito al gruppo dei 40 ragazzi coinvolti nel progetto di lavorare in sinergia nonostante la difficile fase storica imponesse la massina attenzione nei rapporti interpersonali.

Il loro lavoro è stato inserito in un progetto finanziato con i fondi europei dal titolo “Laboratorio artistico per arte pubblica” come ha indicato il Dirigente del Liceo Artistico Mannucci.