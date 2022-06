Mobilità sostenibile, partita l'installazione di 5 colonnine di ricarica

FALCONARA - Parte l’installazione di cinque nuove colonnine per la ricarica di auto elettriche, dopo quella avvenuta a Castelferretti nel parcheggio di via della Stazione. Da lunedì 6 giugno Enel X Mobility sarà al lavoro in diverse località del territorio, a partire da Rocca Mare, dove un impianto sarà installato in via Scirocco, vicino all’incrocio con via Lungomare di Rocca Priora. Una seconda colonnina sorgerà in via Trentino, vicino all’incrocio con via Emilia a Palombina Vecchia, un’altra in piazza Sant’Antonio, nell’area parcheggio a ridosso del centro città. E ancora una quarta colonnina sarà installata in via Liguria, nel parcheggio laterale alla scuola Mercantini, nella zona centro sud, mentre l’ultima sorgerà nella zona del centro commerciale Le Ville, nel parcheggio che collega via Lazio a via Puglie.

Anche la società Be Change, sulla base di una convenzione analoga a quella con Enel X stretta con il Comune, installerà quattro colonnine elettriche distribuite in altre zone di Falconara: sono in corso le pratiche amministrative.«L’arrivo dei nuovi impianti per la ricarica delle auto elettriche - dice l'assessore all'Ambiente Valentina Barchiesi - si aggiunge a una serie di iniziative finalizzate a incentivare la mobilità sostenibile, dal rinnovo del parco mezzi del Comune con veicoli ibridi alla realizzazione del nuovo tratto della Ciclovia Adriatica a Villanova e Fiumesino, fino all’installazione di rastrelliere in corrispondenza dei sottopassi per incentivare le persone a raggiungere la spiaggia in bicicletta».