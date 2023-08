Collemarino, arrivano i migranti: cambia la viabilità

Cambia la viabilità di Collemarino attorno all'area del PalaBrasili che oggi ospiterà per l'identificazione circa cento migranti in arrivo con la nave Humanity 1 al porto. Le operazioni, coordinate dalla Prefettura, dureranno fino alle ore 18.

Nei pressi della struttura sportiva, in particolare quella confinante con il parco pubblico del quartiere, saranno posizionate le transenne per questioni di sicurezza per permettere l'ingresso e lo smistamento dei migranti e l'area sarà presidiata dalle forze dell'ordine.

Previsto inoltre il divieto di sosta e fermata nel parcheggio dell'impianto fino al termine delle operazioni. Il Palasport verrà completamente sanificato al termine dell'emergenza.