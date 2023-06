Collegio dei Geometri, per la prima volta una donna alla guida del Consiglio

ANCONA- Si è insediato in questi giorni il nuovo Consiglio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ancona per il periodo 2023-2027. Per la prima volta una donna, Simona Domizioli, ha assunto la carica di presidente del Consiglio. Giampiero Fabbri è stato eletto segretario e Marco Pandolfi tesoriere. Il nuovo Consiglio è quindi composto da:

Presidente Geom. Domizioli Simona - Osimo

Segretario Geom. Fabbri Giampiero - Castelplanio

Tesoriere Geom. Pandolfi Marco – Senigallia

Consigliere Geom. Bizzarri Damiano - Trecastelli

Consigliere Geom. Brugiapaglia Marco - Ancona

Consigliere Geom. Di Iulio Giancarlo - Falconara

Consigliere Geom. Pasqualini Camillo -Ancona

Consigliere Geom. Rossi Stefano - Fabriano

Consigliere Geom. Sbaffi Diego - Jesi