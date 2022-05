Coldiretti Marche, fari puntati sugli “Oscar Green”: quaranta i giovani agricoltori in gara

ANCONA- Già una quarantina di partecipanti da tutte le province ma ci sarà tempo fino a domani, 10 maggio, per partecipare agli Oscar Green 2022. Si tratta, per il momento, della fase regionale del concorso che Coldiretti Giovani Impresa bandisce anche quest’anno (16esima edizione) con l'obiettivo di accendere i riflettori sulle nuove leve dell’agricoltura italiana. Nuove generazioni di imprenditori, molti al primo insediamento e senza una tradizione contadina di famiglia alle spalle, che sperimentano, aprono alla tecnologia e alla robotica, sono più attente all’ambiente e al benessere animale, più vicine al territorio e al consumatore.

Per iscriversi è necessario compilare l’apposito format sul sito https://giovanimpresa.coldiretti.it/ nella sezione Oscar Green. Anche quest’anno ci sono sei categorie di concorso con la novità di “Custodi d’Italia”, premio a coloro che contribuiscono al presidio dei territori più marginali e più difficili, esempi di agricoltura eroica che crea economia, lavoro e servizi nelle aree interne, difendendo l'ambiente e la biodiversità. Di grande attualità anche la categoria “Energie per il futuro e sostenibilità”, a premiare le imprese che lavorano e producono in modo ecosostenibile, che tutelano, valorizzano e recuperano, e che, rispondono ai principi di economia circolare e alla chimica verde, riducendo al minimo la produzione di rifiuti, risparmiando e producendo energia nel rispetto dell’ambiente. Confermate le altre: “Impresa Digitale”, dedicata ai progetti che applicano nuove tecnologie e innovazione digitale, e-commerce e web marketing; “Campagna Amica” per chi promuove e valorizza i prodotti Made in Italy attraverso la realizzazione di nuove forme di vendita e di consumo volte a favorire l’incontro tra impresa e cittadini e, infine, la categoria “Fare Filiera” prende in esame i progetti promossi nell’ambito di partenariati variegati, che coniugano agricoltura e tecnologia così come artigianato tradizionale e mondo digitale, arrivando fino agli ambiti del turismo, del design e di ricerca accademica, mentre “Coltiviamo solidarietà” guarda alle iniziative dedicate ai bisogni della persona e della collettività. Conclusa la fase regionale - la premiazione si terrà in estate in provincia di Macerata - i vincitori potranno essere scelti per la fase nazionale nella quale le Marche hanno sempre ben figurato raggiungendo, in tre occasioni, il premio più ambito.