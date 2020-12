Coldiretti Marche a Tipicità: «Come l’azienda agricola affronta la crisi»

MARCHE - Le moderne aziende agricole multifunzionali, più di altre attività economiche, sembrano riuscire ad affrontare la crisi. Grazie alla loro multifunzionalità possono adattarsi al cambiamento delle esigenze sociali ed economiche. Lo abbiamo visto nel corso dell’emergenza sanitaria quando, nonostante la chiusura di vari comparti economici, le imprese agricole hanno sopperito con le consegne a domicilio oppure, potendo sfruttare gli ampi spazi, dando maggior sicurezza ai consumatori.

"L’agricoltura come risposta alla crisi” è il tema al centro dell'incontro organizzato da Coldiretti Marche nell’ambito di Tipicità Special Edition. L'evento si terrà online sulla piattaforma di Tipicità domani, mercoledì 2 dicembre dalle 10.30 alle 11.30. A questa tavola virtuale prenderanno parte il presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini, la presidente regionale di Coldiretti Maria Letizia Gardoni, l’Assessore all’agricoltura della Regione Marche Mirco Carloni, il direttore generale di Fondazione Campagna Amica Carmelo Troccoli, il presidente nazionale Terranostra Diego Scaramuzza ed Jimmy Ghione, storico inviato di Striscia la Notizia da anni sul campo per difendere con i suoi servizi il Made in Italy in tavola. L’evento sarà trasmesso in diretta e streaming sui canali ufficiali Facebook e YouTube di Tipicità e di Coldiretti Marche nonché direttamente dal sito web www.tipicita.it.