Coldiretti, arriva il tempio del chilometro zero: apre il mercato dorico di Campagna Amica

Prima della pandemia si era arrivati a tre appuntamenti cittadini. Poi il lockdown e l’avvio delle consegne a domicilio. Ora gli agricoltori di Campagna Amica che fanno la vendita diretta dei loro prodotti rilanciano con il Mercato Dorico che si prepara ad aprire i battenti in via Martiri della Resistenza. Una ventina di produttori, il punto d’incontro tra la campagna e la città, tra la tradizione e le esigenze attuali delle famiglie. Per il Mercato coperto di Campagna Amica ad Ancona, Coldiretti ha individuato due locali oggi vuoti. Dove un tempo si trovavano la Banca Popolare di Puglia e Basilicata e un negozio di vestiti si lavora già da tempo per arrivare all’inaugurazione di sabato 24 aprile.

Un tempio della filiera corta e delle eccellenze del territorio in circa 470 metri quadrati con spazi per degustazioni, per ospitare iniziative legate all’educazione alimentare, fattorie didattiche per i più piccoli e aula multimediale. Non solo un punto di vendita ma anche un luogo dove diffondere la cultura del cibo, l’educazione alimentare, l’importanza di una scelta d’acquisto consapevole che premia l’etica, le buone pratiche a tutela della salute, dell’ambiente, del lavoro. Il mercato sarà aperto due giorni alla settimana. Tra gli stand si potranno trovare frutta e ortaggi, pane e prodotti da forno, formaggi, pasta, vino e birra agricola, olio, miele, carne marchigiana, salumi, uova, confetture e passate, pesce fresco: il meglio dell’agroalimentare a chilometro zero. Il Mercato Dorico va a rafforzare la presenza dei mercati coperti di Campagna Amica in regione. Coldiretti ha già avviato (in ordine cronologico) Ascoli, Macerata e, sabato 17 aprile, Fermo. Trovando in ogni situazione lo stesso grado di consenso e fiducia nei confronti delle aziende locali. Il Mercato Dorico si va ad aggiungere ai mercati di Campagna Amica di piazza Cavour (tutti i sabati) e di via Castelfidardo (seconda e quarta domenica del mese). In tutta la regione tra mercati tradizionali, punti vendita e Botteghe, Campagna Amica conta circa 400 punti vendita.