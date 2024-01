Coldiretti Ancona, Campagna Amica anche a Castelferretti: si rafforza la rete dei mercati contadini

FALCONARA MARITTIMA – Campagna Amica raddoppia a Falconara e dopo aver consolidato il mercato del giovedì in piazza Mazzini, ecco arrivare i martedì di Castelferretti. Sarà piazza della Libertà la nuova location del mercato contadino con i prodotti del territorio, dal campo alla tavola. Cinque le aziende agricole che proporranno ai consumatori cibo a chilometro zero. Nel paniere all’ombra del castello dei Conti Ferretti si potranno trovare frutta, verdura, olio extravergine di oliva, vino, fiori e piante aromatiche, peperoncino e derivati. «La risposta di Falconara verso il modello di Campagna Amica è stata ottima e per questo, dopo aver parlato con le aziende, abbiamo deciso di sperimentare anche Castelferretti» ha spiegato Adriano Galluzzi, presidente degli Agrimercati della provincia di Ancona.

«Replichiamo a Castelferretti al fianco di Coldiretti con questa iniziativa che ha una doppia valenza – ha detto il sindaco Stefania Signorini – sostenere l’economia del territorio attraverso le sue aziende e dare un’offerta ai consumatori di prodotti più sani e a km zero. Per Castelferretti un’occasioni in più per frequentare gli spazi cittadini e creare occasioni d’incontro». Il nuovo mercato di Castelferretti si terrà tutti i martedì dalle 8 alle 13.30. «Prima di lanciare questo nuovo appuntamento di Campagna Amica – ha raccontato Ilenia Orologio, assessore al Commercio – abbiamo coinvolto i commercianti di Castelferretti per avere un confronto. Crediamo che questo appuntamento darà un maggiore impulso al centro storico». Per Campagna Amica un ulteriore ampliamento dell’offerta provinciale che già conta oltre a Falconara (piazza Mazzini, il giovedì), anche Ancona (il sabato e la seconda domenica del mese in piazza Cavour, la quarta domenica del mese in piazza Roma, più il Mercato Dorico al coperto in via Martiri della Resistenza) e Senigallia (sabato ai Portici Ercolani).