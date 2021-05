Danza in crisi d'identità, nasce il CoDam: «Discriminate le scuole non affiliate a enti sportivi»

Nasce il comitato CoDam Marche, uno dei dieci che si sono costituiti lo scorso 17 maggio su scala nazionale per la difesa dei diritti delle Scuole di Danza e delle relative figure professionali. Presieduto da Homar Perchiazzo, Il comitato ha lo scopo di raccogliere firme (almeno mille) per presentare in ogni Regione di appartenzenza una risoluzione per promuovere e difendere i diritti. In particolare gli insegnanti, che non fanno capo al Coni, rivendicano l’appartenenza di tale Categoria al mondo dello Spettacolo e dell’Arte.

«Allievi di serie A e B»

L' iniziativa nasce come risposta dal disconoscimento degli insegnanti di danza e ballerini alla figura dello sportivo. «Con la pandemia è stata messo in evidenza la grave crisi di identità del mondo della Danza che è stato accreditato al mondo dello sport, discriminando tutte quelle realtà che non sono affiliate ad enti sportivi o al Coni che, sono state e sono ancora costrette a rimanere chiuse- scrive il CoDam in una nota- con questa discriminazione si sono venuti a creare in definitiva allievi di serie A e allievi di serie B, dove alla fine bastava un’affiliazione e il riconoscimento di essere “agonisti” per poter aprire e ricominciare ad insegnare, facendo così scomparire ogni emergenza sanitaria. In nome di gare che non appartengono al mondo dello spettacolo, a migliaia di allievi è stato negato il diritto allo studio della danza in quanto ritenuti “non essenziali” e “sacrificabili”, negando così il diritto al lavoro per gli insegnanti e il diritto allo studio per gli allievi. I comitati CoDA intendono portare la loro Risoluzione approvata dalle dieci regioni contemporaneamente e di seguito al Parlamento italiano con delle richieste

precise e mirate a nome di tutti coloro che non sono legati al mondo sportivo ma al mondo culturale ed artistico. A tale scopo è stato fondato anche un gruppo privato su Facebook denominato Scuole di Danza no Coni. Di tale iniziativa è stato messo al corrente anche il Consiglio Internazionale della Danza (CID)».