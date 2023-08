Un viaggio in musica chiamato Cocoricò, il documentario proiettato in città

Sabato 19 agosto Cocoricò Tapes, il documentario di Francesco Tavella, prodotto da La Furia Film e Sunset Produzioni, sarà proiettato alle 21:00 nel Parco Del Rosciolo (Borgo Ribeca) di Senigallia, all’interno di Ribeca Electropark, festival di musica elettronica a ingresso libero che ospiterà dj protagonisti degli anni ‘90 nella storica Piramide di Riccione. Una serata nel segno degli anni ‘90, del suo sound e delle sensazioni di quel tempo grazie al connubio cinema - musica.

Cocoricò Tapes è un viaggio visivo e sonoro negli anni ‘90, alla scoperta di quel rito collettivo che è stata la discoteca più famosa d’Europa in quell’epoca, durante la direzione artistica di Loris Riccardi. Immagini e video d'archivio inediti girati all’interno del locale accompagnano il racconto degli intervistati: Cocoricò Tapes, attraverso il ritratto di una generazione, regala un viaggio nel tempio del divertimento, teatro di espressioni e tensioni artistiche, politiche e sociali, uno spazio che accoglieva emozioni e angosce di tempi passati e presenti.

Il film, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna attraverso l’Emilia-Romagna Film Commission, ha debuttato a giugno in anteprima mondiale al Pesaro Film Festival, a luglio è stato presentato in concorso a Ortigia Film Festival dove ha poi vinto il Premio “Sebastiano Gesù” come miglior documentario. Cocoricò Tapes vede la regia e il soggetto di Francesco Tavella, la sceneggiatura di Francesco Tavella e Matteo Lolletti, con la fotografia di Luca Nervegna, il montaggio di Luca Berardi e la musica di Matteo Vallicelli.

Sabato 19 a partire dalle 19.00 nel Parco del Rosciolo (via del Rosciolo 23, Senigallia) numerosi dj si alterneranno in consolle per far rivivere la magia della techno che ha agitato la Piramide negli anni ‘90, facendo ballare migliaia di persone. Gli ospiti: Arthe, Miki Tee, la special guest Chris Shape, una live performance di Sensoria, e ancora Errot e Verdo.

Alle 21.00 la proiezione del documentario Cocoricò Tapes, con l’introduzione di Lisa Tormena (produttrice - Sunset) e Matteo Lolletti (co-sceneggiatore - Sunset).



Ingresso libero fino a esaurimento posti, per info 335 8498672.