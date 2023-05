Maltempo, allerta fino a domani: prosegue il monitoraggio del Coc

ANCONA - E' stato aperto alla mezzanotte scorsa, in preallarme, il Coc, il centro operativo comunale che sta monitorando l'evoluzione del maltempo nel territorio comunale. La centrale operativa della Polizia Locale, attiva 24 ore su 24, non ha ricevuto segnalazioni nottetempo.

Interventi invece nella mattinata di oggi quando alla Baraccola si è verificato un allagamento alla rotatoria di fronte all'UCI cinemas. Qui è intervenuta Anconambiente che ha aperto le caditoie risolvendo la situazione. Analogo intervento anche in via Conca e in via Flaminia e in via Caduti del Lavoro dove è stato riaperto il sottopasso. La Protezione Civile e la Polizia locale con le sue pattuglie stanno attualmente monitorando il territorio. L'allerta meteo proseguirà fino a domani. Resta attivo il centro operativo comunale nella sede della Polizia Locale alle Palombare.