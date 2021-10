Cna, Simone Magellano nuovo presidente nazionale del mestiere "Noleggio con conducente"

Simone Magellano, già portavoce del settore trasporto persone di Cna Marche, è stato nominato presidente nazionale Cna del mestiere Ncc auto (noleggio con conducente). "Si tratta di una gratificazione importante - si legge nella nota - per Magellano e per l'Associazione territoriale che dimostra tutta la sua capacità di rappresentare gli interessi delle imprese associate, riconosciuta a livello nazionale".

Prosegue Cna: "Il settore Ncc Auto è stato ed è ancora tra i più colpiti dall’emergenza economica dovuta alla pandemia ed il settore subisce ancora forti limitazioni per il contenimento del Covid. Ci sarà molto lavoro da fare per risollevare questo mestiere che è assolutamente fondamentale per la mobilità delle persone e per lo sviluppo turistico dei territori. Auguriamo a Simone Magellano il più sentito buon lavoro certi che saprà, come ha già dimostrato a livello territoriale, rappresentare al meglio le aspettative e gli interessi del settore".