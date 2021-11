Social e moda, CNA lancia “Instagram Pop”: «Nuovi strumenti al territorio per crescere insieme»

Cinque incontri. Tre moduli. La possibilità di sfruttare il social a beneficio della moda. Con “Instagram Pop”, l’evento organizzato dalla CNA Marche online e in presenza nella sua parte finale, si mirano a costituire una strumentazione concreta in grado di consentire un upgrade nelle vendite e nel campo d’azione delle piccole imprese del territorio. Ideatrice la Fashion designer Gaia Segattini ma la regia è di tutto l’apparato moda:

«Vogliamo dare ai nostri artigiani, alle piccole imprese del territorio degli ulteriori strumenti per migliorare le performance di vendita così da ampliare il loro raggio d’azione – ha spiegato la responsabile CNA Federmoda Lucia Trenta – Allo stato attuale siamo a quaranta iscrizioni, abbiamo cercato di ampliarlo il più possibile. Una buona metà proviene dalle Marche ma ci sono presenze da tutta Italia. Siamo riusciti a spaziare tantissimo».

Sull’organizzazione del corso, invece: «Terremo cinque incontri, quattro saranno online e uno a fine gennaio in presenza ad Ancona. Magari in una location speciale. Sarà un qualcosa di veramente interessante che potremo replicare anche in futuro. I moduli saranno tre e cioè "Conoscere Instagram", "Raccontarsi su Instagram", "Consigli e successi". Cercheremo così di toccare tutte le tematiche principali con l'aiuto e la testimonianza di tantissimi esperti del settore».