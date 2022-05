Cna Ancona, si gettano le basi per un sistema nazionale di assistenza agli anziani

Nell'ambito del rinnovo delle cariche elettive di CNA Pensionati Ancona, il professor Cristiano Gori, professore ordinario di politica sociale nel Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Trento nonché ideatore e coordinatore del "Patto per il nuovo Welfare sulla non autosufficienza" affronterà, in collegamento direttamente da Trento, un tema determinante per il futuro delle nostre società: l'introduzione di un sistema nazionale di assistenza degli anziani. L'incontro, gratuito e aperto a tutti, è previsto per Giovedì 12 maggio, alle ore 17.00 presso il Centro Direzionale provinciale di CNA Ancona in via Umani 1A (Ancona).

La proposta si inserisce nel più ampio “Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza”, sottoscritto a luglio 2021 da un’ampia coalizione sociale fra cui CNA Pensionati, volta ad introdurre e rendere operativa una riforma storica, quella relativa all’assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia, prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Un’azione propositiva indirizzata al Governo, al Parlamento, alle Regioni, ai Comuni e alle altre realtà sociali, nello spirito di costruttiva collaborazione che anima tutti i soggetti aderenti al Patto. Siamo all’inizio del cammino della definizione della riforma, i cui primi atti consisteranno nella presentazione del Disegno di Legge Delega da parte del Governo e nella successiva discussione in Parlamento. Anche la Cna Pensionati sosterrà questo percorso condividendo la necessità di delineare un solido progetto complessivo per l’assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia.