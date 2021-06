Rincari materie prime, quando l’impatto può incidere negativamente sulle micro imprese

La spirale di rincari delle materie prime e dei semilavorati allarma le imprese del settore manifatturiero e in particolare le micro imprese sulle quali l’impatto degli aumenti dei prezzi è più rilevante. È quanto emerge da una indagine condotta dall’Ufficio Studi della CNA su un campione di circa mille tra micro e piccole imprese, tra cui numerose imprese della Provincia di Ancona. La fotografia presenta tinte fosche, il 55% subirà una contrazione della redditività (quasi il 70% nella chimica), un’impresa su sei teme rallentamenti dell’attività e una su cinque un calo di ordini e fatturato (24,3% per le micro imprese e 10,9% per quelle con più di 10 addetti). Inoltre i rialzi delle materie prime potrebbero generare spinte inflazionistiche e mortificare la ripresa della domanda con riflessi negativi anche sull’occupazione.

«Le micro imprese sono le più esposte e con capacità molto limitate per adottare contromisure sottolinea Gianluca Di Buò, neo presidente del settore Meccanica di CNA Produzione Ancona - . Il fenomeno dei rincari ha innescato una serie di difficoltà nel reperire i materiali con una preoccupante dilatazione dei tempi di consegna».

I continui rincari e l’allungamento dei tempi di consegna rischiano inoltre di rendere insostenibili i preventivi accettati dalla clientela. Tra le contromisure il 67,8% del campione ha cercato di rinegoziare i preventivi proposti al cliente, quota che sale al 71% tra le imprese con oltre 10 dipendenti e supera l’87% nel settore della chimica.

«Per arginare i rincari – continua Gianluca Di Buò – le imprese di minori dimensioni devono scegliere tra la forte contrazione dei margini di profitto e la possibilità di perdere il cliente. Altre imprese provano a cercare nuovi fornitori, strategia adottata dal 40% delle imprese dell’elettronica e dal 36,8% di quelle della meccanica/automotive».