Prenotazione spiagge via app, la soddisfazione di CNA: «Speriamo in Numana e Porto Recanati»

L’app unica di prenotazione delle spiagge varata dalla Riviera del Conero vede le adesioni di Sirolo e Ancona. L’associazione ABC Turismo Osimo e CNA Zona Sud di Ancona esprimo soddisfazione per questo risultato: la richiesta di condividere la metodologia di prenotazione delle spiagge era stata avanzata congiuntamente dalle due associazioni.«ABC Turismo Osimo, nel corso dell’anno passato, aveva notato la difficoltà e soprattutto le perplessità di molti turisti che avevano utilizzato le piattaforme per le prenotazioni delle spiagge. Ne usciva una immagine della nostra Riviera del Conero frantumata e non coordinata. Per tale ragione è nata la richiesta, ad inizio anno, di CNA Zona Sud di Ancona e ABC Tursimo Osimo che hanno richiesto ai comuni di Numana, Sirolo e Ancona e alla Riviera del Conero di coordinarsi per varare una unica piattaforma di prenotazione on line» si legge in una nota congiunta ABC e CNA.

«Siamo molto soddisfatti di questo risultato – commenta Francesca Cantori, segretaria di ABC Turismo Osimo e membro di presidenza della CNA di Zona – Un risultato che speravamo di raggiungere per migliorare i servizi e soprattutto l’immagine della riviera del Conero: in questa maniera siamo più sistema e riusciamo a creare quelle sinergie necessarie per rendere sempre più piacevole e semplice il soggiorno nel nostro territorio. Il nostro auspicio – conclude Cantori – è quello che anche Numana e Porto Recanati, il prossimo anno, se persisterà questa situazione, possano aderire al progetto».