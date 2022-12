Cluster Day: Sostenibilità, innovazione ed efficienza energetica. La sfida per il sistema produttivo marchigiano

Il 15 Dicembre 2022 presso gli spazi del MaSMo, in Via Berti 1, angolo Via Flaminia, nelle vicinanze della Stazione Fs di Ancona, dalle ore 9,30 alle ore 13,00, si terrà la prima edizione del Cluster Day. L’iniziativa è promossa e organizzata dalla Fondazione Cluster Marche e dal sistema dei Cluster Tecnologici delle Marche. La giornata ha come titolo “Sostenibilità, innovazione ed efficienza energetica: la sfida per il sistema produttivo marchigiano”. L’intenzione è declinare e raccogliere le esperienze del mondo della ricerca e delle imprese dei Cluster marchigiani intorno al tema della sostenibilità.nIl programma è ricco di interventi e prevede un momento introduttivo seguito da due talk in cui rappresentanti di diverse aziende, si confronteranno su tematiche più specifiche.

Interventi

Gli interventi previsti nel corso della plenaria:bIl ruolo dei Cluster nell’ecosistema dell’innovazione regionale: una piattaforma abilitante della nuova S3:

Mauro Castello e Ronnie Garattoni, rispettivamente Presidente e Cluster Manager della Fondazione Cluster Marche; Maurizio Giacomini, Presidente Cluster Exploore Aerospazio Marche; Ecosistemi dell’innovazione e know-how in azienda, elemento necessario per la sua sostenibilità nel tempo; Gianluigi Viscardi, Presidente Cluster Nazionale Fabbrica Intelligente; Le Comunità Energetiche Rinnovabili: uno strumento per la creazione di ecosistemi locali innovativi e sostenibili. Giorgia Incarico ed Efrem Favretto, rispettivamente Associate e Senior Consultant presso BIP – Centre of Excellence Sustainability; Stefano Squartini, UNIVPM, Responsabile Scientifico i-Labs Smart Environments, Progetto MIRACLE; Andrea Bonci, UNIVPM, Laboratorio i-Labs Industry di Jesi.

Talk: Smart Manufacturing: l’innovazione tecnologica per la sostenibilità ambientale, economica e sociale, moderato da Mauro Castello, in cui interverranno:

Gianluca Di Buò, Presidente IDEA SOC.COOP; Vincenzo Castorani, Manager R&D HP Composite SPA; Alessio Gnaccarini, Direttore Generale COSMOB; Mauro Parrini, Plant & Innovation Manager Simonelli Group S.p.A.; Savina Pianesi, Manager R&D Delta Srl – Gruppo Plados Telma; Maria Letizia Urbani, Direttore Generale Meccano S.p.A; Prof.ssa Francesca Spigarelli, Università di Macerata

Verso la transizione: sostenibilità ed efficientamento energetico, moderato da Ronnie Garattoni, in cui interverranno:

Leonardo Cavalieri, Sales & Marketing Manager MAC Srl;Massimo Fileni, Vice Presidente Fileni Alimentare Spa; Giovanni Battista Girolomoni, Presidente Gino Girolomoni Coop. Agricola; Marco Piccinini, Renewable Energy Specialist Loccioni; Rosalino Usci, CEO 3P Engineering Srl; Prof. Gabriele Comodi, Università Politecnica delle Marche;

Questi due momenti saranno intervallati dalla presentazione di tre start up:

STE – Sanitizing Technologies Equipment Srl, AIDAPT Srl, MaSMo – Marche Smart Mobility