Club Ufficiali Marchigiani, apertura del nuovo punto informativo a Pianello Vallesina

Il Club Ufficiali Marchigiani è un'associazione senza scopo di lucro, apartitica, apolitica e asindacale, riconosciuta dal Ministero della Difesa e composta da Ufficiali in servizio e in quiescenza di tutte le Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato. L'obiettivo principale del Club è quello di trasmettere e diffondere i valori della cultura militare nel territorio marchigiano con una attenzione particolare ai giovani; impegno che da oltre 15 anni si concretizza con una conferenza che si svolge nei mesi di ottobre/novembre a favore degli studenti delle classi quarte e quinte superiori di istituti scolastici individuati e concordati con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale e la partecipazione della Regione Marche.

Inoltre, nel 2019, per la prima volta, è stato organizzato un convegno presso l’Aula Magna dell’Università Politecnica delle Marche dal titolo “Industria, Università, Territorio e Difesa. Nuove opportunità?”, con la partecipazione del Rettore pro tempore, di esponenti delle Industrie regionali che collaborano con la Difesa, di assessori regionali e del Presidente del Club Ufficiali Marchigiani, Gen. C.A. Nicolò Falsaperna, attuale Segretario Generale della Difesa. Purtroppo, causa pandemia la conferenza sul tema “L’Esercito Italiano ed i Giovani” prevista il 24 ottobre 2020 presso la Caserma “Del Monte” di Pesaro, sede del 28° reggimento Pavia è stata annullata e, presumibilmente, anche nel 2021 saremo costretti a procrastinare l’attività.

Per tale motivo, il Club, riflettendo su nuove idee con le quali confermare la presenza e la vicinanza al territorio e alla comunità marchigiana, ha predisposto un punto informativo che resterà aperto ogni primo sabato del mese dalle 10 alle 12 a partire da sabato 8 maggio. La sede, situata a Pianello Vallesina in via Trieste n.12, concessa gratuitamente da un nostro sodale, consentirà a tutti coloro che lo frequenteranno di ricevere informazioni sulla cultura militare, sulle attività del Club, sulle possibilità concorsuali del comparto Difesa/Sicurezza, nonché la possibilità di consultare e/o noleggiare gratuitamente testi di geopolitica. Confidando di poter riprendere il prima possibile le nostre consuete attività in modo tradizionale, crediamo che questa nuova opportunità possa valorizzare ancor di più il contributo del nostro sodalizio allo sviluppo di una sinergia tra le Istituzioni nell’esclusivo interesse della crescita culturale della comunità regionale .