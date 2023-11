Gianluigi, il clochard che ha vinto prima al SuperEnalotto e poi al Gratta e Vinci: «Sogno casa e lavoro»

La sua casa per tanto tempo è stata la strada, il suo letto un giaciglio improvvisato dove capitava. Adesso Gianluigi, il clochard fortunato che con pochi spiccioli ha tentato la fortuna e ha vinto al SuperEnalotto, può cambiare vita. Ha 47 anni ed è di origine pugliese, per questo è detto "Cassano", vive a Pesaro e ha vinto 37mila euro con un tagliando fortunato. E fortunato lo è stato più di una volta: ha anche comprato dei Gratta e vinci che gli hanno fruttato qualche centinaio di euro.

"Ho continuato a giocare – racconta al Corriere Adriatico – sempre con parsimonia piccole somme ma, siccome mi sento fortunato, ho continuato e ho fatto bene. Dopo quella vincita tra Gratta&Vinci e Lotto ho vinto altre tre volte, circa 200 euro in totale, giocando in diverse tabaccherie e città". Adesso che ha potuto incassare i soldi, la prima cosa è stata dormire al caldo, prendendo una stanza in un albergo. "Ho preso una stanza che non costava molto perché, anche se adesso ho i soldi, devo essere parsimonioso, fanno in fretta a finire e non voglio tornare in strada - ha raccontato -. Ho dovuto pagare anche la tassa di soggiorno, pur non essendo un turista, ma queste sono le regole ed è giusto così".

Gianluigi vuole cambiare vita. I suoi progetti sono: affittare una casa a Senigallia, trovare lavoro, prendere una bici, la patente e così andare a trovare la mamma. Vuole stabilirsi a Senigallia "perché - spiega - è città dove sono stato accolto da tanti amici che mi hanno aiutato, anche economicamente. Voglio prendere la residenza qui così poi potrò fare richiesta di una casa popolare. Sono felice - confessa -, non è una somma che ti cambia la vita ma per me, che non avevo nulla, sono tantissimi soldi, mi sento ricco. Ho tante cose da fare, anche andare a trovare mamma".