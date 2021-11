Clima, “Salviamo il nostro futuro è un successo”: «I giovani sono determinanti»

Comprendere, Comunicare, Cambiare. Le 3C come risposta ai cambiamenti climatici e ambientali sono state al centro dell’incontro pubblico “Salviamo il nostro futuro”, organizzato lo scorso sabato dall’Associazione Progetto Osimo Futura. L’iniziativa si è svolta in piazza Marconi e ha visto come oratore il Prof. Fausto Marincioni, geografo ambientale e docente dell’Università Politecnica delle Marche. Il suo intervento ha catturato l’attenzione di quanti hanno partecipato a questo importante appuntamento. Erano presenti ragazzi delle terze medie degli Istituti Comprensivi Caio Giulio Cesare e Fratelli Trillini, insegnanti e cittadini. L’evento, patrocinato dal Comune di Osimo e rivolto in particolar modo ai giovani, ha permesso di riflettere sui cambiamenti climatici, tematica di grande attualità. In questi giorni infatti si sta svolgendo a Glasgow la conferenza delle Nazioni Unite COP26 dalla quale si attendono accordi e obiettivi per contenere il riscaldamento globale sotto i 2 gradi centigradi.

«Abbiamo chiamato l’evento “Salviamo il nostro futuro”, quindi le nuove generazioni, i giovani, gli studenti... Nei prossimi 10 anni dobbiamo raggiungere obiettivi importanti per salvare il Pianeta - afferma Giuseppe Orlandi, presidente dell’Associazione Progetto Osimo Futura-. Dalla metà degli anni ’40 c’è stato un grande sviluppo industriale che ha portato molti miglioramenti e cambiamenti. Questa crescita però non ha tenuto conto che tutto si sarebbe moltiplicato: la popolazione mondiale ha raggiunto quasi gli 8 miliardi, l’aumento dei consumi e di anidride carbonica ha complicato la vita del nostro Pianeta che non può più sopportare tutto questo inquinamento. Mi auguro che la COP26 sia un’occasione per provare a pensare a dei cambiamenti. La sensibilità sul problema clima, ambiente e mondo green sta crescendo. Diamoci da fare e raggiungiamo il nostro obiettivo!». Il Professor Marincioni ha parlato della COP26 e dell’emergenza climatica.

«Il tema è il futuro di ognuno di noi, di giovani e non. Tutti sappiamo quali sono le criticità e quello che c’è da fare. Si parla di cambiamenti ambientali da anni e anni. Il problema è avere il coraggio di fare ciò che si dice, occorre cambiare lo stile di vita che ci ha guidati negli ultimi decenni- spiega il geografo ambientale-. La Terra è viva quindi non è il cambiamento che ci deve preoccupare, ma la tipologia e la velocità con cui avviene». Numerosi gli interventi degli studenti che in più occasioni hanno rimarcato come siano gli interessi economici ad ostacolare la svolta green. «La soluzione c’è. Non è semplice, ma nemmeno impossibile. Basta volerlo: smettiamo di rilasciare gas serra nell’atmosfera- dichiara il Prof. Marincioni-. In questo le future generazioni avranno un ruolo determinante, ecco quindi che per incidere sulla problematica è importante seguire il percorso delle 3C: comprendere, comunicare, cambiare atteggiamento».

Nel corso dell’incontro il Professore ha inoltre sottolineato le grandi opportunità di lavoro che potrebbero derivare dalla transizione ecologica. «C’è un’economia da scoprire ed inventare nella transizione ecologica che darà lavoro alle nuove generazioni. Richiede impegno, investimenti, volontà di mettersi in gioco- afferma-. Per la sostenibilità ambientale occorre trovare un equilibrio: il nostro sviluppo deve essere all’interno dell’intersezione tra economia, ambiente e società». Presenti in piazza Marconi anche il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni e l’assessore all’Ambiente Michela Glorio che hanno ricordato l’impegno dell’Amministrazione in ambito green. Dell’importanza di rispettare l’ambiente, di non sprecare l’acqua e di effettuare la raccolta differenziata hanno invece parlato le associazioni che hanno aderito all’iniziativa: gli “Amici pista ciclabile Campocavallo”, il Centro educazione ambientale “La confluenza” e “Italia Nostra”. Numerose le persone che hanno seguito l’evento in diretta sui canali Facebook e YouTube di Osimoweb.