Portonovo, via alle prenotazioni al camping “La Torre”: c’è attesa per il click day

ANCONA- Tempo di estate e tempo di prenotazioni per la baia di Portonovo. In particolare, l’attenzione è rivolta al camping comunale La Torre che sarà l’unico aperto nei prossimi mesi di caldo. Per regolarizzare il possibile flusso che si preannuncia ingente, la Cooperativa Atlante ed Opera ha indetto il click day per le prenotazioni che si aprirà domani (14 maggio) alle 10 attraverso il sito internet www.campeggiolatorreportonovo.it. La chiusura della procedura via web è prevista per le 22 di domenica. Entro il 19 maggio, il camping aprirà il giorno dopo, chi avrà effettuato il pagamento nei termini previsti riceverà conferma e titolo per l’ingresso.

A regime dell'ente gestore ci sono 57 posti, di cui 19 destinati agli stagionali posizionati nelle piazzole più verso il mare. Un numero ridotto di stagionali a favore dei giornalieri e di chi viene da queste parti per un periodo limitato ed occasionale. Il ristorante sarà a disposizione solo interno e quindi non a disposizione per chi non fa parte del campeggio, a meno che qualcuno non venga ospitato direttamente da chi risiede nella struttura. Quando al parcheggio, tra qualche giorno scatterà anche la sosta. Le “macchinette” sono già state posizionate e potrebbero essere attive già dal fine settimana. Si attendono anche novità sulle cabine (circa trenta) posizionate dietro la spiaggia del Clandestino.