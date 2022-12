Il "regalo sospeso" per i bimbi del Salesi: prima consegna in reparto

Oggi ad Ancona, presso l’Ospedale Pediatrico ‘G. Salesi’ è avvenuta la prima delle consegne speciali dei “Regali sospesi” UNICEF targati Clementoni. Ogni “Regalo sospeso” è composto da un activity book, un puzzle, le carte memo, stickers adesivi illustrati dallo street artist romano Merioone.I giovani volontari Younicef accompagnati dal Corpo dei Vigili del Fuoco del Comando di Ancona, Ambasciatori dell’UNICEF Italia, hanno consegnato i kit di gioco ai bambini ospiti della struttura.

Ogni regalo consentirà ai bambini ospiti presso l’Ospedale Pediatrico ‘G.Salesi’ di Ancona di trascorrere dei momenti di gioco, svago e socializzazione e allo stesso tempo garantirà a tanti bambini in difficoltà nel mondo di accedere a un’istruzione di qualità.“Con Ancona diamo il via alla prima delle speciali consegne del “Regalo sospeso”. Teniamo molto a questo progetto, realizzato grazie al supporto di Clementoni, perché unisce idealmente i bambini ospiti negli ospedali e in case famiglia in Italia che riceveranno il kit gioco e i bambini nei paesi in via di sviluppo che, attraverso l’UNICEF, avranno accesso all’istruzione. Un gesto di solidarietà di grande valore” – ha dichiarato Carmela Pace, Presidente dell’UNICEF Italia.

“Collaboriamo ormai da molti anni con la Fondazione Salesi e proprio per questo iniziamo la consegna dei Regali Sospesi da questo importante presidio ospedaliero con grande entusiasmo. Alleviare, per quanto nelle nostre possibilità, un momento delicato come quello del ricovero, è per noi fonte di gioia e ci spinge a continuare in questa direzione, per il benessere dei più piccoli” - racconta Pierpaolo Clementoni, Direttore Ricerca Avanzata Clementoni.

Hanno partecipato alla consegna dei Regali sospesi: Tiziana Borini, Assessore alle politiche educative e pubblica istruzione del Comune di Ancona; Angelo Molinari, Direttore Coordinatore Speciale del Corpo dei Vigili del Fuoco del Comando di Ancona; Pierpaolo Clementoni, Direttore Ricerca Avanzata Clementoni; Paola Guidi, Presidente del Comitato UNICEF di Ancona; Mirella Mazzarini, Presidente del Comitato Regionale UNICEF Marche; Una rappresentanza dei volontari UNICEF e del gruppo YOUNICEF di Ancona.