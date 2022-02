Baglioni torna sul palco, sold out alle Muse: «Non canto da 3 anni, mi mancava»

«Ciao a tutti, mi chiamo Claudio e sono tre anni che non faccio un concerto»: così Baglioni ieri sera è salito sul palco delle Muse con il suo spettacolo (sold out) di "Dodici note solo". Il tour prevede ben sessanta date nei teatri lirici e di tradizione d'Italia e segna il ritorno della musica dal vivo per il cantante romano. Al teatro di piazza della Repubblica Baglioni mancava da ben 19 anni. Un ritorno atteso come non mai dai suoi fan marchigiani, accorsi da ogni provincia per venire ad ascoltarlo. Accompagnato dal suo pianoforte, l'artista si è esibito in tre ore di spettacolo no stop dal sapore intimista, portando i suoi successi e i brani più toccanti della sua carriera, da "Strada facendo" a "Uomini persi", "Fammi andar via" e "Mille giorni di te e di me" fino ad "Avrai".

Per entrare, si è formata davanti al teatro una lunga fila di persone e, dopo aver superato il controllo del Green pass e aver fatto il check del biglietto, gli spettatori si sono seduti ai loro posti. Lo spettacolo è iniziato in orario alle 21. Le prime file sono state occupate dai membri del fan club che hanno esibito fieri i cartelloni «per Claudio». Non sono mancati volti noti del mondo anconetano come l'avvocato Maurizio Miranda, presidente dell'Ordine degli avvocati di Ancona e don Giovanni Varagona. Tra gli ospiti vip presenti in lista anche l'attrice Jasmine Trinca, il regista Emanuele Crialese, i produttori cinematografici Carlo Degli Esposti e Giampaolo Letta, lo sceneggiatore e scrittore Roan Johnson, la drammaturga Lucia Calamaro e la coppia di comici Maria Di Biase e Corrado Nuzzo.