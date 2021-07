Temptation island, gli anconetani Cla e Ste presto sposi: l'annuncio in tv

Claudia Venturini (’94) e Stefano Socionovo (’91), i due anconetani che hanno partecipato al popolare reality show “Temptation Island” per risolvere la loro crisi pre-matrimoniale resistendo ai “tentatori e tentatrici”, hanno annunciato le proprie nozze (la prima originaria promessa di matrimonio avvenne al Del Conero, il 30 settembre 2018, nel corso dell’intervallo della partita Anconitana-Cantiano Promozione marchigiana). Lo hanno fatto, in diretta tv, nel corso dell’ultima puntata del programma televisivo in onda su Mediaset invitando nell’occasione alla cerimonia – in programma per i primi giorni di agosto ad Ancona - anche il presentatore romano Filippo Bisciglia che li ha accompagnati in quest’avventura.

«Da quando siamo tornati a casa c’è stato un notevole cambiamento – ha confessato Claudia – Ho cercato di impegnarmi di più nel chiedere scusa e soprattutto abbiamo iniziato a pensare al matrimonio riprendendo tutti i contatti (le nozze si sarebbero dovute celebrare nell’agosto 2020, ndr). Ho fatto la prova abito, siamo andati dal fioraio e ho trovato anche lavoro nel frattempo». Emozionato anche Stefano: «Mi ha chiesto più volte scusa in questo mese che negli ultimi quattro anni. C’è entusiasmo da parte sua e il dialogo tra noi è aumentato. Non riesco a vedere il mio futuro senza di lei».

Quella di Filippo Bisciglia potrebbe non essere l’unica sorpresa di un matrimonio la cui macchina organizzativa è già partita e che attirerà sicuramente la curiosità dei tantissimi follower che in queste settimane stanno seguendo assiduamente la coppia sui social.