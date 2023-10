Cittadella dello sport a Passo Varano, ok della Giunta: ora palla a commissione e consiglio comunale

ANCONA - La giunta, riunita questa mattina a Palazzo del Popolo, ha approvato, su proposta dell'assessore all'Urbanistica Angelo Eliantonio, la delibera per il deferimento al Consiglio, relativa alla approvazione della variante parziale al Prg per la valorizzazione dell'area di proprietà comunale a Passo Varano, da destinare a centro sportivo per l'Ancona Calcio.

A questa approvazione seguiranno i passaggi nella competente Commissione urbanistica e in Consiglio comunale, dopodiché sarà concluso l'iter di competenza del Comune, propedeutico alla nascita della nuova cittadella sportiva.

“ Come promesso l'Amministrazione Silvetti – afferma l'assessore alla U.s. Ancona Daniele Berardinelli – ha rispettato i tempi previsti per l'approvazione in giunta della delibera, dopo le osservazioni apportate dalla Provincia di Ancona. Confermiamo di essere al fianco della Società, facendo la nostra parte in termini di velocizzazione dell'iter, in attesa dell'intervento dell'Ancona Calcio che si occuperà poi della realizzazione dell'impianto”.