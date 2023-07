Cittadella dello sport sempre più vicina, il Comune approva la variante al piano regolatore

ANCONA - La giunta ha approvato, su proposta dell'assessore all'Urbanistica Angelo Eliantonio, la delibera per la discussione in Consiglio della variante parziale al Prg per il centro sportivo dell'Ancona Calcio.

“Con questo atto, adottato a poche settimane dall'insediamento, stiamo rispettando – spiega l'assessore agli impianti sportivi e all'Ancona Calcio Daniele Berardinelli – l'impegno che avevamo assunto con l'U.S. Ancona di andare spediti con la gestione dell'iter necessario per supportare il percorso dell'Ancona Calcio”. “Nello specifico – spiega l'assessore Eliantonio – questo di oggi è un passaggio importante per consentire la nascita della cittadella sportiva dell'Ancona: un obiettivo importante per il capoluogo, per il nostro calcio e per lo sport”.