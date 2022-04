Arriva la gara podistica, cambia la viabilità in città

SENIGALLIA – Arriva il “41° Trofeo Città di Senigallia”, lunedì 18 aprile la viabilità cittadina subirà alcune temporanee modifiche.

Dalle ore 8.00 alle ore 14 .00 sarà istituito il divieto di sosta in viale dei Gerani, nell’area destinata a parcheggio antistante gli impianti sportivi e precisamente nella prima fila degli stalli di sosta adiacenti alla recinzione del campo sportivo.

Inoltre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, è prevista la sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti lungo il percorso di gara e segnatamente: viale dei Gerani, piazzale della Vittoria, corso Matteotti, largo Puccini, piazza Saffi, corso 2 Giugno, via Portici Ercolani, via Perilli, via Bovio, lungomare Marconi, piazzale Della Libertà, lungomare Alighieri, lungomare Da Vinci sino all’hotel Diana, lungomare Da Vinci (ritorno), lungomare Alighieri, via Lucca, sottopasso pedonale, pista ciclabile Saline. In deroga al divieto di transito pedonale presente è consentito il passaggio degli atleti nel sottopasso veicolare di via Perilli.