Tutti i "Ciriachini" 2024. Ecco la lista dei cittadini benemeriti: la cerimonia in piazza del Plebiscito

ANCONA - La giunta municipale ha deciso le civiche benemerenze 2024- informalmente conosciute come "Ciriachini"- che verranno consegnate come di consueto il 4 maggio, Festa del Patrono, San Ciriaco. La cerimonia cittadina più attesa dell'anno si svolgerà in una nuova location, Piazza del Plebiscito, alle ore 19:00, alla presenza delle massime autorità religiose, civili e militari. La scelta della benemerenza principale- con medaglia d'oro- è caduta su

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ANCONA per l'attività svolta in conseguenza al sisma del 9 novembre 2022. Il Comando Provinciale di Ancona ha effettuato oltre 2500 verifiche statiche, principalmente concentrate nel Comune di Ancona 90%). Tali attività sono state svolte impegnando 11 squadre di tecnici verificatori provenienti anche da altri Comandi (anche extraregionali), nonché richiamando in servizio giornalmente circa il 50% del personale operativo effettivo, principalmente della sede centrale di Ancona. Sono state effettuate mediamente 200 verifiche statiche giornaliere nel periodo di massima attività, e numerosi interventi di rimozione parti pericolanti dagli edifici.

Al maestro pasticcere di origine sicialiana Salvatore Lo Faro la giunta comunale ha assegnato la medaglia d'argento. Anconetano di adozione, da mezzo secolo una autorità assoluta in materia di torte, nel 1976 ha aperto il suo storico “atelier della dolcezza” in via Isonzo, dove nascono capolavori dell'arte dolciaria. Oltre alle star dello spettacolo ha servito Papa Giovanni Paolo II e Papa Benedetto XVI ideando monumentali torte, che ha concepito anche per la Regina Elisabetta e per personaggi del calibro di Virna Lisi, Nino Manfredi. Le sue sculture in pasta reale sono vere e proprie opere d'arte. Nel febbraio scorso la sua Dolceria è stata inserita nella Lista TOP 100 delle migliori pasticcerie d'Italia

