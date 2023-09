Arriva il circo, il LAV chiede alle autorità competenti di verificare il rispetto delle regole

CASTELPLANIO- A Castelplanio arriva il circo e il LAV chiede al sindaco, alla polizia municipale, al dirigente del Servizio veterinario Ancona e al comandante del Cites di Ancona di verificare che tutto si svolga secondo le regole e, nell’eventualità, di prendere i necessari provvedimenti. Il circo “Imperial Royal” è attendato presso il centro commerciale Oceano da ieri (15 settembre) e resterà fino al 24 settembre. Maria Aquila, responsabile LAV per le Istituzioni delle Marche, chiede di verificare il possesso delle autorizzazioni amministrative richieste per l’esercizio dell’attività; lo stato di detenzione di tutti gli animali e, per eventuali cani presenti, l’obbligo della microchippatura, obbligatoria dal 1/1/2005 come sistema unico di identificazione, e l’iscrizione all’anagrafe canina; la provenienza degli animali; la situazione degli animali esotici eventualmente detenuti e avvenuta denuncia alla Prefettura di residenza; il regolare possesso delle autorizzazioni sanitarie, stato di salute e stabulazione di tutti gli animali e controllo sulla regolarità dei certificati veterinari relativi a ciascun animale; l’idoneità degli animali al trasporto e dei mezzi di trasporto, pratiche di trasporto, periodi di viaggio e di riposo, gli intervalli per l’abbeveraggio e l’alimentazione, le densità di carico, nonché, l’accertamento delle conoscenze specifiche che il personale dei trasportatori deve avere anche sugli adempimenti previsti in merito al giornale di viaggio (Regolamento CE n.1/2005 del Consiglio “sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate” che modifica le direttive 54/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento CE n. 1255/97). Inoltre, l’avvenuto pagamento dell’imposta comunale relativa all’affissione di materiale pubblicitario; il rispetto dei requisiti di sicurezza con particolare riguardo alle norme di prevenzione incendio, sicurezza degli impianti ( sia di contenimento degli animali che di supporto), vie di fuga.