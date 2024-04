LA REGIONE CHE CAMBIA | Per le Marche più competitive, arriva l'ok agli interventi per oltre mezzo miliardo di euro

Rendere più competitive le Marche sul fronte infrastrutturale, economico e sociale. Con questo obiettivo, il Cipess, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, ha approvato il programma unitario di interventi nella regione previsto dall'accordo di coesione con uno stanziamento di 532,5 milioni di euro. Di questi, 333,6 milioni derivano dal Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027 e saranno destinati a opere infrastrutturali, mentre i restanti 154,3 milioni di euro del Fondo di rotazione e i 44,5 milioni di euro di risorse ordinarie nazionali ad altri settori tra cui le imprese, il turismo, la cultura, l'istruzione e la formazione sociale.

«Con questi fondi la Regione sarà in grado di fronteggiare alcune delle tante emergenze e delle priorità che sono fondamentali per lo sviluppo socioeconomico e infrastrutturale. Le azioni finanziate miglioreranno infatti la competitività del sistema produttivo e la viabilità dell'intero territorio regionale», si legge in una nota. Nel dettaglio, il 68% delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027 sarà destinato «alla realizzazione e al completamento delle strade e alla piena utilizzabilità dei porti. Si tratta di 16 interventi di importo significativo, evitando la dispersione a pioggia su piccole opere di scarso impatto».

Tra questi, si segnalano i lavori sulla Pedemontana delle Marche, che consentiranno lo sviluppo di una rete stradale alternativa a quella sulla costa, che doterà l'entroterra di un collegamento veloce, con il duplice obiettivo di decongestionare il traffico sull'Adriatica e garantire collegamenti migliori con l'entroterra. Si aggiungono poi gli interventi sulle tratte Fossombrone-Pergola (50 milioni), sulla Serra Sant'Abbondio-Cagli (40 milioni) e sulla Carpegna-Lunano (27 milioni di euro), e per l'aggiornamento del progetto tratto Fabriano Est - Sassoferrato (5 milioni di euro). Il Fondo di rotazione è destinato invece a circa 60 interventi in diversi settori che puntano in particolare allo sviluppo di un turismo di qualità e inclusivo (51,5 milioni di euro), all'istruzione a alla formazione (13,9 milioni di euro) e al sostegno al settore cultura (11,9 milioni di euro).